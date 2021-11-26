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Spor Balotelli kebapçıda!
Spor

Balotelli kebapçıda!

Sahaların yaramaz çocuğu ve ligde attığı gollerden çok yaptığı tartışmalarla gündemden hiç düşmeyen, Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 18:13:00 -
Balotelli kebapçıda!

Sahaların yaramaz çocuğu ve adı tartışmalardan hiç düşmeyen, Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada elde ettiği 19 puanla 10. basamakta yer alan Adana Demirspor’un başarılı oyuncuları Balotelli ve Gökhan İnler, geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın’ın kebapçısına gitti.

Aydın’ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kebapçı Yaşar Aydın, daha önce Beşiktaş maçı öncesinde tesislerde boru kebabı ziyafeti verdiklerini belirtirken, "Sonraki süreçte takıma doping etkisi yarattı. Balotelli de gollerini sıralamaya başladı. Balotelli gücünü boru kebabından alıyor. Adana’yı ve Adana kebabını çok seviyor. Kebap yerken çok mutlu görünüyor" dedi.

 

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