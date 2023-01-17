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Spor Balotelli bu sefer Süper Lig devine mi geliyor? Flaş gelişme...
Spor

Balotelli bu sefer Süper Lig devine mi geliyor? Flaş gelişme...

Sion'dan ayrılmaya karar veren Mario Balotelli tekrar Süper Lig'e dönebilir. Süper Lig devi Beşiktaş'ın Balotelli ile temasa gireceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:11:00 -
Balotelli bu sefer Süper Lig devine mi geliyor? Flaş gelişme...

Sion'dan ayrılmaya karar veren Mario Balotelli eski kulübü Adana Demirspor'dan ret cevabını alınca menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Siyah-beyazlı kulüpte transfer hareketliliği sürüyor. Hem dinamik hem de golcü isim arayışı içerisinde olan Beşiktaş kulübü önümüzdeki günlerde Mario Balotelli ile görüşeceği iddia edildi. 

Transfer sezonunun açılması ile birlikte ortalık hareketlenmeye başladı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un ayrılması sonrası arayı açmadan kadrosuna golcü isim kazandırmayı hedefliyor. Adana Demirspor ile güzel bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu sonrasında Sion'a transfer olmuştu. İstediği forma şansını bulmayan yetenekli oyuncu tekrardan Süper Lig'e döneceği söylentileri gündeme oturdu.

İtalyan basınında geçen habere göre Beşiktaş'a, Sion'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin önerildiği iddia edildi. Yıldız golcünün menajeri Siyah-beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 32 yaşındaki futbolcuyu Siyah-beyazlı takıma önerdiği söylenen söylentiler arasında.

Akşam'a göre; Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı. Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti. Transfer ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor.

Toplam 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol 1 asistle toplam 6 gole direkt katkı sağladı.

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