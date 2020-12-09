Balon balığı ödemeleri ne zaman başlar? Son yıllarda Akdeniz’de zehirli balon balıklarının sayısı bir hayli arttı. Zehirli olan balon balıkları hem ekolojiye hem de ekonomiye zarar veriyor. Hal böyle olunca konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir karar aldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.

Balon Balığı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Antalya’da onlarca balıkçı Akdeniz’de yakaladıkları balon balığı kuyruklarını Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüklerine teslim etti.

Denize açılan balıkçıların balon balıklarını kesinlikle karaya çıkartmaması gerekiyor. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu.

Balıkçılara, kuyruk başı 5 lira olan destek sağlanacak. Görevliler teslim aldıkları kuyrukları poşetledi ve tutanak tuttu. Balıkçılara ödeme yapılmadı. Ödemelerin ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.