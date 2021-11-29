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Spor Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor
Spor

Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu listede Ballon d'Or ödülünü kimin alacağı ise merakla bekleniyor. İşte adaylar...

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:34:00 -
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu listede Ballon d'Or ödülünü kimin alacağı ise merakla bekleniyor. İşte adaylar...

Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.

 

İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

Romelu Lukaku (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Neymar (PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nicolo Barella (Inter)

Pedri (Barcelona)

Gerard Moreno (Villarreal)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Simon Kjaer (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)

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