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Ballı ve cevizli pasta

Ballı ve cevizli pasta nasıl yapılır? İşte ballı ve cevizli pasta tarifi…

25 Aralık 2018 Salı 22:37
Ballı ve cevizli pasta

MALZEMELER

PANDİSPANYA İÇİN

5 adet yumurta
Yarım su bardağı tozşeker
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım çay kaşığı vanilya
1 su bardağı un
Yarım çay bardağı eritilmiş margarin
Yarım paket kabartma tozu

İÇ KREMASI İÇİN

1 adet yumurta
1 çay bardağı tozşeker
1 çay bardağı un
Yarım litre süt
1 paket vanilya

İÇ MALZEMESİ İÇİN

1 adet muz
Bir buçuk çay bardağı bal
2 su bardağı çekilmiş ceviz içi

ÜZERİ İÇİN

1 paket krem şanti
1 adet muz
Yarım çay bardağı bal
1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta, tozşeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı bir kasede çırpın. Unu azar azar ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Erimiş margarin ile kabartma tozunu ekleyin ve fazla karıştırmadan unlu karışıma yedirin. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hazırladığınız hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Diğer yandan iç kreması için yumurta, tozşeker, un ve sütü bir tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Ocağın altını kapattıktan sonra vanilyayı ilave edin. Ayrı bir kapta iç malzeme için bal ve ceviz içini karıştırın ve bir kenara alın. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Birinci katına kremanın yarısını ince bir tabaka halinde sürün ve dilimlenmiş muzu dizin. Muzun üzerine kalan remayı sürün ve onun da üzerine ballı cevizli karışımı yayın. İkinci pandispanyayı cevizli karışımın üzerine kapatın. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve pastanın üzerine kaplayın.Bir spatula yardımıyla düzeltin ve dilimlenmiş muzu dizin. Muz dilimlerinin üzerine yarımşar ceviz içi yerleştirin. Dilimlerden yarısını bal, yarısını da benmari usulü eritilmiş çikolata ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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