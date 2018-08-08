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Balkondan düşen engelli çocuktan acı haber

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 12 yaşındaki zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun, 4. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:47
Balkondan düşen engelli çocuktan acı haber

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun (12), Cumhuriyet Mahallesi Zekayi Gökşin Caddesi'ndeki evlerinde, annesi mutfakta olduğu sırada balkona çıktı.

Dengesini kaybeden engelli çocuk, 4. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Coşkun'un anne ve babası ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Coşkun'un cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:47
  1. Ankara
  2. balkondana düşen engelli çocuk

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