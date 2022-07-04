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Yerel Balkondan atlarken komşusu havada yakaladı! Gözyaşları içinde teşekkür etti
Yerel

Balkondan atlarken komşusu havada yakaladı! Gözyaşları içinde teşekkür etti

Niğde’de binada çıkan yangında mahsur kalan ve balkondan atlayan Zehra Hasanzade, kendisini havada yakalayan komşusuna gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 18:22:00 - 2022-07-04 18:47:19

Niğde’de binanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında alevler nedeniyle balkondan atladıktan sonra komşusu tarafından havada yakalanan Zehra Hasanzade’nin tedavisi devam ediyor. Hasanzade; kendisini kurtaran komşusu Fuat Kızıltepe’ye gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

Niğde’de geçtiğimiz günlerde 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan Zehra Hasanzade, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan Fuat Kızıltepe de atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

Kendisini kurtaran komşusuna dua etti

Olayın ardından Kayseri’ye sevk edilen Hasanzade’nin Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Kendisini kurtaran Kızıltepe’ye seslenen Hasanzade; "Komşu, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Yüzde 25 oranında ikinci derece yanıkları var"

Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fikret Gözübüyük ise tedavinin devam ettiğini aktararak; "Hastamız Niğde’den geldi, tedavileri başladı. Vücudunda yüzde 25 oranında ikinci derece yanıkları var. Sırt ağırlıklı kollarında ve bacaklarında yanıklar var. Tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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