Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Romanya'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirilen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Nevin İnce, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Van'da katıldığı atletizm seçmelerinde milli takım antrenörü Münir Akkoyun tarafından yeteneği keşfedilen lise öğrencisi Nevin İnce, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Antrenörlerinin gözetiminde uyguladığı yoğun antrenman programı sayesinde kısa sürede büyük başarılar elde eden ve şu ana kadar 25 madalya kazanan genç atlet, 37 günde 16 yarışa katılarak önemli bir istatistiğe imza attı.

En son Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül'de düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede kendisinden yaşça büyük sporcuları geçerek üçüncü olan Nevin İnce, hedefini 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya olarak belirledi.





- "Başarılarımın devamı gelecek"





Nevin İnce, AA muhabirine, yeni başarılara imza atarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de evde antrenman yaparak yarışlara hazırlandığını anlatan milli atlet, şunları kaydetti:

"Ders çıkışlarında stada geliyorum. Antrenörümün verdiği günlük programa göre çalışıyorum. Balkan Şampiyonası'nda kendimden yaşça büyük sporcularla yarışarak üçüncü oldum. Avrupa şampiyonaları ile 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, altın madalya kazanmak istiyorum. Orada bayrağımızı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyorum. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Milli tekvandocu Nur Tatar Askari gibi iyi bir sporcu olmak ve ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum."

Atletizme başladığı günden bu yana ailesinden, öğretmenlerinden büyük destek aldığını belirten Nevin İnce, "Elde ettiğim başarıların devam etmesi için mücadele edeceğim. Başarılarımın devamının geleceğine inanıyorum. Bana ümit veren ve sürekli yanımda olan aileme, antrenörlerime teşekkür ederim." diye konuştu.





- İnanç: "Başarı çıtasını yukarı taşıyan sporcularımız var"





Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise son yıllarda Van'da yetişen başarılı sporcuların uluslararası organizasyonlarda aldıkları madalyalarla kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Spor branşlarında başarı çıtasını yükseltmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan İnanç, şunları söyledi:

"Atletizmde Mahsum Değer ve Nevin İnce yalnız değil. Başarı çıtasını her daim yukarı taşıyan başka sporcularımız da var. Milli takıma kazandırdığımız onlarca sporcumuz var. Her sporcumuz ülkemizin başarısını daha ileriye taşımak için mücadele veriyor. Bu başarılarda emeği olan tüm antrenör arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nevin kızımız Romanya'da düzenlenen, üst düzey sporcuların katıldığı Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kategorisinde kendisinden yaşça büyük sporcuları geçerek üçüncü oldu ve bize ayrı bir mutluluk yaşattı."





- Akkoyun: "37 günde 16 yarışa katıldı"





Antrenör Münir Akkoyun da başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırdığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Kovid-19 sürecinde de kuralları sıkı şekilde uygulayarak antrenmanlarımızı sürdürdük. Nevin İnce, 37 günde 16 yarışa katılarak birçok derece elde etti, yeni rekorlar kırdı. Sporcumuz 16 yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça büyük sporcularla yarışarak bu başarıları elde etti. Emeğinin karşılığını almanın mutluluğu kelimelerle ifade edilmiyor. Sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor."