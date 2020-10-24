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Spor Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası
Spor

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen şampiyonada 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı aldı - Büyük erkeklerde Abdullah Çakır, 20 yaş altı erkeklerde de Mehmet Vefa Aydemir, kategorilerinde Balkan şampiyonluğunu kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:33:02 -
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası

ANKARA (AA) - Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılan şampiyonada 8 şampiyonluk unvanının 4'ünü kazanan Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı aldı. Ev sahibi Romanya 3 şampiyonluk elde ederken, Bulgaristan da bir branşta zirveye çıktı. Türkiye, toplamda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile madalya sıralamasında birinciliği bu yıl da bırakmadı.

Büyük erkekler yarışında Abdullah Çakır, parkuru 59.07 ile tamamlayarak, birinci oldu. Bu yarışta Ramazan Karagöz 7'inci, Rıdvan Taş da 9'uncu olurken, 19 puan toplayan Türkiye, takım halinde 2. sırayı aldı. 20 yaş altı erkeklerde ilk üç sıra milli atletlerin olurken, Mehmet Vefa Aydemir altın, Ramazan Yorulmaz gümüş, Bilal Bayramoğlu da bronz madalya kazandı. 20 yaş altı erkek takımı da birinci olarak kürsüye çıktı.

Büyük kadınlar yarışında Bahar Atalay 4. olurken, Jale Başak 7'inci, Dilan Atak da 13. sırada finiş gördü. Takım sıralamasında Türkiye, Romanya'nın ardından 2. sırayı elde etti. 20 yaş altı kadınlarda Ruken Tek 2'inci, Tuğçe Özkan 3'üncü, Rümeysa Coşkun da 4. oldu. Bu kategorideki takım sıralamasında 9 puan toplayan Türkiye, Balkan şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye böylece 12. kez yapılan şampiyonada daha önce olduğu gibi bu yıl da zirveyi bırakmadı.

Şampiyonada madalya sıralaması ise şöyle oluştu:

1. Türkiye: 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz

2. Romanya: 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz

3. Bulgaristan: 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

4. Hırvatistan: 1 bronz

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda takım sıralamaları ise şu şekilde oluştu:

Büyük erkekler: 1. Romanya, 2. Türkiye, 3. Hırvatistan

Büyük kadınlar: 1. Romanya, 2. Türkiye, 3. Bulgaristan

20 Yaş altı erkekler: 1. Türkiye, 2. Romanya, 3. Bulgaristan

20 Yaş altı kadınlar: 2. Türkiye, 2. Bulgaristan, 3. Romanya



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