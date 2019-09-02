Balıklar tezgahlara serildi

1 Eylül’de av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları tezgahlara serdi.Hamsinin kilosu 20 TL, istavritin 20 ila 30 TL arasında değişiyor.

1 Eylül’de denizlerde av yasağının kalkmasının ardından"vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları tezgahlara serdiler. En çok tercih edilen balıklar hamsi ve istavrit oldu. Hamsinin kilosu 20 TL, istavritin kilosu 20 ila 30 TL arasında değişiyor. Çipura10-15 TL arasında, barbun 30 TL, mezgit 25, iri levrek ise 30 TL civarında olduğu gözlemlendi. Balıkçılar, hamsinin bol olduğunu ancak palamutun çok az olduğunu söyledi.

’’Hamsi bol, palamut az’’

Hamsi ve istavrit bereketi olduğunu belirten Balıkçı Savaş Düzenli, ’’Palamut yok. İri istavrit 30 TL, hamsi 20 TL’ye düştü. Palamut hariç balık bol. Palamut şu anda gelmesi lazım ama denizde palamut yok. Geçen yıl hamsi15 TL’ye kadar düşmüştü, şimdi 20 TL ama yine düşebilir. Hava güzel, fiyatlar tekrar düşebilir. Denizden gelecek bolluğa bağlı. Hamsi bu sene çok bol, palamut çıkmadığı için fiyatlara yansıyor. Çipura 13 TL yazıyoruz ama 10 TL’ye veriyoruz. Barbun 30 TL’ye düştü. Mezgit 25 TL’ye düştü. İri levrekler tanesi 30 TL’ye düştü’’ dedi.

Diğer esnaf Samet Varyemez şöyle konuştu: ’’Hamsi şu an bereketli. 6 ay boyunca tutulmadığı için hamsi irileşti. Palamut girmeyince hamsi bol oldu. Çünkü palamut hamsiyi yediği için az oluyordu. Hamsi şimdi 20 TL, belki bir hafta sonra 10 TL’ye kadar düşer. İstavrit 20 TL’ye satılıyor. Diğer balıkların da fiyatları şu an uygun. Geçen sene palamut boldu, bu sene yok. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Denizlerde düzenli avlanma olursa balık bereketli olur’’.

Levrek balığı alan vatandaş Yılmaz Akarman, ’’Levreğin temizlenmesi kolay, o yüzden levrek aldım. Geçen seneye göre balık ucuz, pahalı değil. Lokanta bize uymuyor, evde yapması daha oluyor. Fiyatları uygun buldum’’ dedi.