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Balıkesirspor transfer dönemini değerlendirdi

Transferin son gününde transfer tahtasını açan Balıkesirspor’da yaşanan süreç düzenlenen basın toplantısı ile değerlendirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:53
Balıkesirspor transfer dönemini değerlendirdi

Transferin son gününde transfer tahtasını açan Balıkesirspor’da yaşanan süreç düzenlenen basın toplantısı ile değerlendirildi. Teknik Direktör Ali Tandoğan transfer tahtasının açılmasına kadarki süreci gençlerle iyi değerlendirdiklerini belirtirken, kulüp yöneticisi Umut Kırtıl da önceki yıllara nazaran daha az para harcayarak takıma takviyede bulunduklarını ifade etti.


Balıkesirspor’da transfer tahtasının açılmasıyla ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda konuşan Teknik Direktör Ali Tandoğan bugüne kadar takımda forma giyen genç oyuncuların performans ve başarılarına dikkat çekti. Tandoğan yönetime transfer için teşekkür ederek yaptığı açıklamada, "Biz işin savunma kısmını öğrendik. Olması gereken buydu zaten. Bir takım hücum yapmasını kolay öğrenir ama hücumu öğretir savunma kısmını iyi oturtmazsanız her maç 3’lük, 4’lük olursunuz gol atarsınız ama kaybetme riskiniz çoğalır, her geçen gün artar. Altay ve Adanaspor maçlarının hakkı beraberlikti" diye konuştu.



"Yeni transferleri Ümraniye maçına hazırlamaya çalışıyoruz"


Takıma yeni katılan transferlerin kondisyon bakımından yeterli hale getirerek, milli maç arasından sonra oynayacakları Ümraniyespor maçına yetiştirmek istediklerini belirten Ali Tandoğan, hedeflerinin ilk olarak ligde kalmak olduğunu ifade etti. Tandoğan, "Ümraniye maçı bizim için çok değerli. Taraftarımızın bu maçta bize çok destek olası lazım. Neden? Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak. Çünkü bunu böyle konuşmamız lazım. Ne zaman şunu konuşabiliriz biliyor musunuz? Biz Ümraniye’yi yeneriz. Gideriz deplasmanda yeneriz, geliriz içeride yeneriz, bir daha içerideki maçımızı yeneriz o zaman otururuz burada hedef ne dersiniz bana bende ’hedefimiz bu’ derim. Şu an için erken konuşursam hocam sen bunu demiştin dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım. O zaman hep beraber bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum" dedi.



Umut Kırtıl: "11 imza ile transfer dönemini kapattık"


Balıkesirspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl ise transfer döneminin bitimine dakikalar kala transfer tahtasını açarak takıma takviyelerde bulunduklarını söyledi. Kırtıl, geçmiş dönemlere nazaran daha az para harcayıp, 11 futbolcuyla anlaştıklarını belirterek, "Bu noktalara gelene kadar inanın çok sıkıntılar çektik. Bundan sonra bazı şeylerin daha iyi olacağını düşünüyorum. En azından takımda biraz daha rahatlama oldu. Oyuncularda arzu istek oldu. Bunu yüzlerinden de görüyoruz.Transferin son günü pazartesi günü yoğun bir tempoyla gece saat 23.57’de transfer tahtasının açılması ve ne yazık ki 11 futbolcunun kadromuza katılmasıyla transfer sezonunun en azından bu dönemini kapatmış olduk. Ne yazık ki diye tabir ettim dikkat ettiyseniz. Keşke bir 10-15 futbolcu daha bulabilseydik, keşke içeri atabilseydik. Çünkü bizim UÇK dosyalarındaki borcumuz hale hazırda devam ediyor. Bir sonraki transfer döneminde biz yine transfer yapamayabiliriz. Bunu bilmeyen arkadaşlar fazla transfer yapmışsınız diye düşünüyorlar.Özellikle yabancı oyuncuların çokluğu insanları rahatsız ediyor. Bizim eski kadromuzda yer alan Glumac ve Vukovic 15 Ocak’tan sonra Türk statüsünde oynamaya başlayacaklar. Onlar Türk statüsünde oynamaya başlayınca onların yerine kadro derinliğinde bulunan 2 yabancı oyuncuyu kadroya katabilme imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:53
  1. doğa

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