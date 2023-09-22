  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 572 bin 446 oldu
Yerel

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 572 bin 446 oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-22 11:34:00 -
Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 572 bin 446 oldu

Balıkesir'de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 572 bin 446 oldu. Türkiye genelinde ağustos ayında 232 bin 253 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 572 bin 446 oldu. Türkiye genelinde ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamanın devamında ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 46,5'i motosiklet, yüzde 10,2'ü kamyonet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 0,02'si otobüs, yüzde 1,5'u kamyon, yüzde 0,5'i minibüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Çocuk suçlu sayısında korkunç tırmanış!
TÜİK açıkladı: Çocuk suçlu sayısında korkunç tırmanış!

Aktüel

TÜİK açıkladı: Çocuk suçlu sayısında korkunç tırmanış!

Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp, 'Gerçek verileri açıklayın' mı dedi?
Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp, 'Gerçek verileri açıklayın' mı dedi?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp, 'Gerçek verileri açıklayın' mı dedi?

TÜİK paylaştı! İşte Türkiye'de ortalama konut fiyatları
TÜİK paylaştı! İşte Türkiye'de ortalama konut fiyatları

Ekonomi

TÜİK paylaştı! İşte Türkiye'de ortalama konut fiyatları

TÜİK: Hizmet ihracatı 2022'de yüzde 37 arttı
TÜİK: Hizmet ihracatı 2022'de yüzde 37 arttı

Ekonomi

TÜİK: Hizmet ihracatı 2022'de yüzde 37 arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23