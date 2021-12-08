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Aktüel Balıkesir'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Balıkesir'de feci kaza: Yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:15:00 -
Balıkesir'de feci kaza: Yaralılar var

H.K. idaresindeki 48 FB 172 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 10 KA 897 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 10 KA 897 plakalı otomobilin içinde sıkışan 2 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobil sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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