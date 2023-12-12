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Yerel Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama
Yerel

Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:24:00 -
Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama

Balıkesir’de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor. İl merkezi ve Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Mobil Göç İstasyonu ile koordineli bir operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, il merkezi ve Bandırma ilçesinde kurulan Mobil Göç İstasyonu ile koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda il genelinde toplam 162 şahıs sorgulandı ve kimlik tespiti için Mobil Göç Kontrol Noktası'na 71 yabancı uyruklu şahıs teslim edildi. Bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 10 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemlerine başlandı. İl genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamındaki bu uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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