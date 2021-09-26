  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Balıkesir'de çamlık alanda çıkan yangında yeni gelişme
Gündem

Balıkesir'de çamlık alanda çıkan yangında yeni gelişme

Balıkesir'de çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 15:33:00 -
Balıkesir'de çamlık alanda çıkan yangında yeni gelişme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe kırsalındaki Bağyüzü Mahallesi yakınında fıstık çamlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ve bir su ikmal aracıyla ekipler sevk edildi.

Havadan helikopter desteğiyle yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay