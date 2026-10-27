Balıkesir'de afet yönetiminde yeni dönem! Merkez 7/24 çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin afet yönetim kapasitesini artırmak ve şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açılışını yaptı. Törende konuşan Akın, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında koordinasyonun yine bu merkezden yürütüldüğünü söyledi.

Akın, o günleri şöyle anlattı: "O günlerde burada açılış kurdelesi yoktu. Ama görev vardı, sorumluluk vardı, Balıkesir için gece gündüz çalışan arkadaşlarımız vardı. Bugün o çalışmayı kalıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz."

Bütün afet süreçleri aynı çatı altında

Akın'ın aktardığına göre AKOM; risk ve zarar azaltmadan hazırlığa, müdahaleden iyileştirmeye kadar afet yönetiminin bütün süreçlerini aynı çatı altında topluyor. Merkez 7 gün 24 saat kesintisiz koordinasyon sağlıyor; kesintisiz haberleşme altyapısı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonuyla ekiplerin sahadaki gücü artırılıyor.

"Afet anında zaman çok kıymetlidir" diyen Akın, "İletişim kopmayacak. Kurumlar birbirinden habersiz hareket etmeyecek. Kimin, nerede, hangi görevi üstleneceği belli olacak. Balıkesir hazırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Sındırgı'da yaşanan depremlerde arama kurtarmadan lojistiğe, insani yardımdan sahadaki ihtiyaçların karşılanmasına kadar Büyükşehir ekiplerinin koordinasyonunu sağladıklarını anlatan Akın, AFAD, ilçe belediyeleri ve devletin bütün kurumlarıyla omuz omuza çalıştıklarını belirtti. Hazırlık anlayışını ise "Afetle mücadele, afet olduğu gün başlamaz. Hazırlığınızı önceden yapacaksınız. Tedbirinizi önceden alacaksınız" sözleriyle dile getirdi.

Çamlık'ta Afet Kampüsü kuruluyor

Akın, Çamlık bölgesinde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, İtfaiye ve AKOM'u bir araya getirdiklerini belirterek, "Balıkesir'e bir Afet Kampüsü kazandırıyoruz" dedi. Burada haberleşmeden koordinasyona, eğitimden müdahaleye kadar afet yönetiminin farklı imkânlarının aynı bölgede buluştuğunu anlatan Akın, yakında Deprem Afet Merkezi'ni de hayata geçireceklerini duyurdu.

Afet bilincini toplumun tamamına yaymak için BALMEK bünyesindeki kadın kursiyerlere ulaştıklarını belirten Akın, bu bilinci "evlerimize, ailelerimize" taşıdıklarını söyledi. "Balıkesir benim ailem" diyen başkan, bu ailenin güvenliğini en büyük sorumluluklarından biri olarak tanımladı; çocukların güvenle büyüdüğü, ailelerin huzurla yaşadığı bir Balıkesir için çalıştıklarını ifade etti.

Balıkesir'de yaşanan depremlerde kurumlar arasındaki koordinasyonun Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Akın, şunları söyledi: "Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak. Vatandaşımız yalnız kalmayacak. Biz görevimizin başında olacağız. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, ekiplerimizle ve insanımızla omuz omuza olacağız." Başkan, merkezin şehre kazandırılmasında emeği geçen Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na, mesai arkadaşlarına, AFAD'a, ilçe belediyelerine, kamu kurumlarına ve birlikte çalıştıkları paydaşlara teşekkür etti.

Nihat Önbaş rahmetle anıldı

Akın, Sındırgı'da geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de yaşanan ikinci depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a rahmet diledi; yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Törene Akın'ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, AFAD Balıkesir İl Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, büyükşehir bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.