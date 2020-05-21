Balıkesir ve çevresi yağışlı havanın etkisine giriyor

Balıkesir ve çevresi Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışla birlikte bölgede sıcaklıkların 8-10 derece hissedilir şekilde düşeceği açıklandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalması beklendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Balıkesir ve Bölge geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı içerisinde en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır. Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. 21 Mayıs 2020 Perşembe günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-10 C) olmak üzere bölge genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın akşam saatlerinde Balıkesir’in Kuzey kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir" açıklaması yapıldı.