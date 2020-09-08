  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek
Aktüel

Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:48:04 -
Balıkesir Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre Tıp Fakültesi, 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecekler. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı