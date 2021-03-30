  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Balıkesir Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi akademik kadro alacak

Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 21 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:42:00 -
Balıkesir Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekiyor. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şartı da aranıyor.

Kadrolara başvuracak adaylar belgeleriyle birlikte müracaatlarını 30.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde yapmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine girecek part..
Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır
Otomotiv

Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır

Sektörden isimlerin gerçekleştirdikleri açıklamalara göre nisan ayı, yeni bir otomobil almayı düşünenler için hevesleri kıran bir ay olacak...
CHP’deki LGBTİ sevdasının altından Soros’un TESEV’i çıktı
Gündem

CHP’deki LGBTİ sevdasının altından Soros’un TESEV’i çıktı

Türk aile yapısını ifsad etmeye yönelik hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği safsatasının belediyelere nasıl sızdırılacağını anlatan sapkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay