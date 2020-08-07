Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, sunduğu eğitim olanaklarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları ile de öğrencileri için fırsatlar yaratıyor. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları çeşitli etkinliklerde üniversiteyi başarıyla temsil ediyor.

Balıkesir Üniversitesinde öğrencilere çok sayıda öğrenci topluluğu bünyesinde kişisel ve sosyal gelişim fırsatı sunularak, akademik danışmanlar rehberliğindeki öğrenci topluluklarının çalışmalarını; tiyatro, sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans gibi etkinliklerle paylaşması sağlanıyor. Üniversitede öğrencilere hizmet veren yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonu, fitness salonu, atletizm parkuru, olimpik futbol sahası, tırmanma duvarı, plaj voleybolu sahası ve halı sahalar yer alıyor. Tesisler; amatör düzeyde spor yapmak isteyen öğrenciler dışında üniversiteyi ulusal ve uluslararası platformlardaki müsabakalarda temsil eden öğrencilere de hizmet veriyor. BAÜN’lü öğrenciler farklı branşlarda her yıl şampiyonluklara imza atıyor.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

● Altınoluk Meslek Yüksekokulu ● Ayvalık Meslek Yüksekokulu ● Balıkesir Meslek Yüksekokulu ● Burhaniye Meslek Yüksekokulu ● Bigadiç Meslek Yüksekokulu ● Dursunbey Meslek Yüksekokulu ● Edremit Meslek Yüksekokulu ● Havran Meslek Yüksekokulu ● Kepsut Meslek Yüksekokulu ● İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ● Savaştepe Meslek Yüksekokulu ● Sındırgı Meslek Yüksekokulu ● Susurluk Meslek Yüksekokulu