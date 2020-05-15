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Balıkesir sıcaklıktan kavrulacak

Balıkesir’de hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:06:00 -
Balıkesir sıcaklıktan kavrulacak

Balıkesir’de hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etmiştir. Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor, bölgenin kuzeyinin ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü bölgenin kuzey kesimlerinde Balıkesir geneli bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir’de Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı, hafta içi 30-33C, Cuma günü ve hafta sonu ise artışını sürdürerek 37 C ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.

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