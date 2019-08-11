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Balıkesir Devlet Hastanesinde bayram nöbeti

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:30
Balıkesir Devlet Hastanesinde bayram nöbeti

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran Kurban Bayramı nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastalara ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Dr.Yıldıran 130 hastanın kesi ve çok sayıda da arı sokması nedeniyle vatandaşların acil servise başvurduğunu söyledi.


Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran Başhemşire Selda Aşık ile birlikte bayram nöbetinde görev alan doktor, sağlık personeli ve hastanede kalan hastaları ziyaret etti. Acil servis çalışanları ile bayramlaşan Başhekim Dr.Yıldıran daha sonra yatılı hastaları ve ziyaret edip sağlık çalışanları ile bayramlaştı. Dr.Yıldıran yaptığı açıklamada “Bu Kurban Bayramında da yine hastalarımız acil servisimize yoğun bir şekilde müracaat etti. Kurban vecibelerini yerine getirirken özellikle kesi tarzında ve azımsanmayacak şekilde de arı sokması şikayetiyle vatandaşlarımız geldi. Kesi nedeniyle şu ana kadar 130 civarında hastanın müracaatı mevcut. Büyük boyuttaki kesiklere sahip hastalar yatırıldı, diğerleri ise gerekli müdahalelerin ardından tedavisi tamamlanıp gönderildi. Bayram da mesai yapan personelimiz ve yatan hastalarımızla bayramlaşmak için Başhemşiremiz Selda Aşık ile birlikte ziyarete geldik. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:30
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