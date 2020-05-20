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Balıkçılar ve dalgıçlar kutlamalara renk kattı

Samsun’un Yakakent ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına balıkçılar ve dalgıçlar renk kattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:08:11 -
Balıkçılar ve dalgıçlar kutlamalara renk kattı

Samsun’un Yakakent ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına balıkçılar ve dalgıçlar renk kattı.


Karada resmi araçlar, denizde balıkçılar ve evlerinde vatandaşlar hep birlikte coşkulu bir şekilde bayram kutlamasına katıldı. Yakakent’in köklü bir deniz kültürü olduğunu bir kez daha gösteren Liman Başkanlığına bağlı balıkçı tekneleri de törene denizden katılım sağladı. Denizin 20 metre altında dalgıçlar tarafından Türk bayrağı açıldı. Yakakentliler balkonlardan 19.19’da okunan İstiklal Marşı’nı coşku ile söyledi.

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