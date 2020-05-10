  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu

Antalya’nın Aksu ilçesinde balıkçı ağına takılarak ölen caretta caretta sahile vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:29:06 -
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu

Antalya’nın Aksu ilçesinde balıkçı ağına takılarak ölen caretta caretta sahile vurdu.


Aksu ilçesinde, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Kundu Oteller bölgesindeki sahile vurdu. Bir kaç gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa sahile inen vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi. Kaplumbağanın balıkçı ağına takılmış şekilde kıyıya vurduğu görüldü. Kaplumbağayı ise Çağrı Yağmur görüntüledi. Çağrı Yağmur, "Çok üzücü bir olay caretta caretta bu hayvancağız balıkçıların ağına takılmış ve kıyıya vurmuş ve ölmüş. Ağa takıldığı zaman kıyıya vurduğunda burada insanlar olmadığı için, burada ölmüş. Ağ işleri iyi değil günah, çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı