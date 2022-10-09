Balık zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Balık yiyeyim derken zehirlenmeyin aman dikkat!

Balık Zehirlenmesi Nedir?

Balık zehirlenmesi, balık tüketiminden meydana gelen bir zehirlenme türüdür. Basit gözükse de aslında tehlikeli bir zehirlenme türüdür. Bu yüzden hızlı bir şekilde balık zehirlenmesine müdahale edilmelidir.

Balık yiyeyim derken zehirlenmeyin aman dikkat! Balıkta zehirlenmeye yol açıyor...

Balığın her damak tadına uygun olan çeşitleri bulunuyor. Çok farklı şekillerde pişirilebilen balıklar pişirme şekline göre lezzet değiştirebiliyor. En sık kullanılan ızgara, fırın ve kızartmanın yanı sıra füme balıklar da sıklıkla tüketiliyor. Uzmanlar füme balıklar hakkında uyarılarda bulunuyor.

Özellikle yaşlıların ve hamilelerin füme balık yemekten kaçınmaları gerekiyor. Füme balık nadir görülen bir listeria gıda zehirlenmesi olasılığına neden olabiliyor. Füme somon gibi yemeye hazır füme balıklar, listeriosise neden olan bakterileri barındırabiliyor. Birçok insan bu zehirlenmenin ardından belirti göstermiyor veya ağrı ve ishal gibi sorunlar yaşıyor.

Balık yemeyin

Bebekler, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için listeriyoz, sepsis veya menenjit gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor. Hamileyken listeriyoz almak, düşük veya ölü doğuma neden olabiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), 2020'den bu yana, sekizi Birleşik Krallık'ta devam eden bir salgının bir parçası olarak bu yılın Ocak ayından bu yana olmak üzere 14 listeriosis vakası kaydedildiğini söyledi.

Tütsülenmiş balıkları iyi pişirin

65 yaşın üzerindekiler, hamile kadınlar ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice pişirdiklerinden emin olmaları gerekiyor. FSA, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini söylüyor.

Son kullanma tarihine dikkat edin

Genel halk için listeria nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri çok düşük olsa da, savunmasız insanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden risklerinin farkında olmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık yiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. İnsanlar ayrıca, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine göre kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski daha da azaltabilirler.

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Balık zehirlenmesi nasıl anlaşılır, ne kadar sürer?

Balık Yedikten Sonra Vücutta Kızarıklık, Ateş Basmasına Dikkat! Histamin zehirlenmesi baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, yüzde- vücutta basmakla solan kızarıklık, yutma zorluğu, düşük kan basıncı, kaşıntı, vücutta şişme ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Balık Zehirlenmesi Öldürür mü?

Balık zehirlenmesi ile ilgili en merak edilen konularda biri ölüme yol açıp açmadığıdır. Kimi kişilerde balık zehirlenmesi hafif bir şekilde seyretse de kimi kişilerde ölümcül olabilir.

Balık Zehirlenmesi Kaç Günde Geçer?

Balık zehirlenmesi genellikle balık tüketiminin ardından 2 ya da 3 saat içerisinde kendini gösterir. Ardından bu zehirlenme 3 güne kadar devam edebilir. Müdahale edilmediği takdirde belirtileri 2 haftaya kadar kendini gösterebilen balık zehirlenmesinde müdahale edildikten sonra kişi aynı gün içinde normal hayatına dönmektedir.

Balık Zehirlenmesi İshal Yapar mı?

Balık zehirlenmesi belirtileri arasında ishal bulunmaz ancak nadir de olsa bazı kişilerde ishal şikayeti de kendini gösterebilir.

Balıktan Zehirlenme Nasıl Anlaşılır?

Balıktan kaynaklı zehirlenmelerde diğer gıda zehirlenmelerinde olduğu gibi kusma ve mide bulantısı şikayeti ortaya çıkar. Balık tükettikten sonra da 2 ila 3 saat arasında bu şikayetle rile karşı karşıya kalınırsa balık zehirlenmesinden şüphelenilebilir.

Balıktan Zehirlenme Belirtileri

Balık yedikten sonra midede karın ağrısı meydana gelebilir.

Karın ağrısından sonra sık kusma ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıkar.

Ateş yükselmesi birden gerçekleşir.

Mide bölgesinde yoğun kramplar gerçekleşir.

Baygınlık olabilir.

Halsizlik ve yorgunluk hissedilir.

Baş dönmesi meydana gelir.

Deri üzerinde dökülmeler ve kaşıntılar olabilir.

Parmaklarda ya da ağızda uyuşma meydana gelir.

Cilde soğuk su temas edince yanma hissi oluşur.

Eğer balık zehirlenmesi yoğun bir şekilde gerçekleşiyorsa kişi şok geçirebilir.

Balık Zehirlenmesi Tedavisi

Balık zehirlenmesi vücutta hızlı bir şekilde enfeksiyon ve mantar üretimine sebep olur. Bu yüzden balık zehirlenmesi meydana geldiği anda müdahale edilmesi önem arz eder. Zehirlenmenin ardından zehirli gıdayı vücuttan atmak gerekmektedir. Bu yüzden kusmak için kişi kendini zorlayabilir ve bu şekilde ilk adımda toksinler vücutta atılabilir. Ardından limonlu su ve su tüketimi arttırılır. Zehirlenme ile birlikte hastaneye başvurulara mide yıkaması yapılabilir ya da serum verilebilir. Zehirlenmenin ardından ise mide yorulduğu için tüketilen gıdalara dikkat edilmelidir. Haşlama sebzeler, elma ve limonlu suyun yanı sıra sulu gıda ve çorba tüketimi de tercih edilmelidir. Zehirlendikten sonra en az 2 gün beslenme düzeni bu şekilde devam etmelidir. Mide eski düzenine döndükten sonra aşırıya kaçmadan ve mideyi yormadan eski beslenme düzenine dönülebilir.

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