Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Görevi başındayken makam sevdasına düşmeyip mütevazı bir araçla göreve giderken elim bir trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in ardından yaşananlar, CHP zihniyetinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Geçmiş dönemden kalan makam aracını kendi lüks standartlarına uymadığı gerekçesiyle değiştiren ve eski aracı köpeğinin hizmetine tahsis ettiği iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Sinem Dedetaş’ın bu vurdumduymaz tutumu kamuoyunun vicdanını bir kez daha yaraladı. Kendisine gösterişli araçlar seçip millete ait imkanları heba eden bu yaklaşım, mütevazı bir şekilde görevine koşarken can veren merhum başkanın anısı karşısında büyük tepki topladı.
Merhum Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Ferhat Özbakış isimli şahsın sosial medyada yaptığı "Hak etmediği bir koltuğa siyasi operasyonla çökmüştü. Sadece 1 ay sonra vefat etti... Gören gözlere ibret olsun" şeklindeki çirkin ifadeler kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Bir yanda milletin imkanlarıyla köpeğe özel hizmet sunulduğu iddialarıyla çalkalanan bir belediye yönetimi, diğer yanda hayatını kaybeden bir dava adamının arkasından savrulan bu vicdansız hezeyanlar... Sergilenen bu hürmetsizlik ve insafsızlık, kamuoyunun ve vicdan sahibi vatandaşların takdirine bırakıldı.