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Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!

Semiz otu sebzeler arasında en fazla miktarda Omega-3 ihtiva eden bir sebzedir. Ve semiz otu balık yemekle eşdeğerdir.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:11
Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!

Semizotunun, kanama hastalıklarında ve peklikte çok faydalı olduğunu kaydeden uzmanlar, kanı temizlediğini, bol idrar söktürdüğünü, kanı, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediğini, sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirdiğini, böbrekteki kum ve taşı döktüğünü bildiriyor.

Semizotunun, şeker hastalarının susuzluğunu azalttığını, şişmanlara kilo verdirdiğini belirten uzmanlar, semizotu, yeşil salata olarak yenirse faydasının fazla olduğunu ifade ediyor.

Semizotunun kıymalı ve pirinçli yemeği yapılır.

Ayrıca semizotu yapraklan, çiğ olarak öylece ya da salatalara katılarak yenilir.

Sarımsaklı yoğurtla müthiş lezzetli olur.

BESİN DEĞERLERİ

100 gr. taze semizotunda 32 kalori; 2 gr. protein; 3,8 gr. karbonhidrat; 0 kolesterol; 0,4 gr. yağ; 1,4 gr. lif: 4 mgr. fosfor; 40 mgr. kalsiyum; 0,2 mgr. demir; 80 mgr. sodyum; 45 mgr. potasyum; 180 IU A vitamini; 0,04 mgr. B1 vitamini; 0,03 mgr. B2 vitamini; 0,03 mgr. B6 vitamini ve 8 mgr. C vitamini vardır.

Semizotu, ihtiva ettiği yüksek oranlı lifiyle peklik (kabızlık) çekenlere iyi gelir.

Yaşlı, hasta ve diyet yapan kişiler için çok uygun bir sebzedir.

Semizotundaki Omega-3 doymamış yağlar, balıklarınki ile kıyaslanabilecek seviyededir.

Geleneksel olarak gut hastalığına, baş ağrısı ve bedendeki diğer ağrılara iyi geldiğine inanılmaktadır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, semizotunun sağlığa yararlı bu etkisinin varlığını doğrulamaktadır.

Semizotunun, kanama hastalıklarında ve peklikte çok faydalı olduğunu kaydeden uzmanlar, kanı temizlediğini, bol idrar söktürdüğünü, kanı, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediğini, sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirdiğini, böbrekteki kum ve taşı döktüğünü bildiriyor.

Semizotunun, şeker hastalarının susuzluğunu azalttığını, şişmanlara kilo verdirdiğini belirten uzmanlar, semizotu, yeşil salata olarak yenirse faydasının fazla olduğunu ifade ediyor. Sayılan bütün bu etkileri için semizotu, diyete katılıp bolca yenilmelidir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:15
  1. semiz otu
  2. semiz otunun faydaları

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