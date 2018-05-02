Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Balık tüketen çocuklar daha mı zeki oluyor?

Balık yiyen çocukların hem zekalarının daha yüksek olduğunu hem de daha iyi uyudukları ortaya çıktı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:49
Balık tüketen çocuklar daha mı zeki oluyor?

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Yapılan araştırmalarda, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin çocukların zeka gelişimini ve uyku düzenini olumlu yönde etkilediği anlaşıldı. Araştırmaya göre, Omega-3'ler sayesinde uyku kalitesinin arttığına ve bunun da IQ düzeyini yukarı çektiğine inanılıyor. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Adrian Raine, "Çocuklara balık yedirmek, sürekli erken yatmalarını söylemekten daha kolay olabilir. Balık yemek, çocuğunuzun uyku kalitesini artırırsa, güzel. Ve bu da idrak performansını artırırsa, daha da güzel. Bir taşla iki kuş" dedi.

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

Araştırma kapsamında, yaşları 9 ile 11 arasında değişen okul çağındaki 541 öğrenciye, ne kadar balık tükettikleri soruldu ve daha sonra IQ testi yapıldı. Daha sonra da ebeveynlerinden çocukların uyku kalitesine yönelik bilgi alındı. Araştırmada, IQ testinde haftada en az bir kez balık yediğini söyleyen çocukların diğerlerine kıyasla 4,8 puan; arada sırada balık yiyenler ise yalnızca 3,3 puan daha yüksek skor elde ettiği görüldü.

Ayrıca, balık tüketimindeki artışın uykuda daha az kesintiye yol açtığı ve bunun da genel uyku kalitesini artırdığı ortaya çıktı. Dr. Jennifer Pinto-Martin, "Balık tüketiminin vücuda çok faydalı olduğuna ve bunun giderek daha çok tanıtılması gerektiğine dair giderek daha çok kanıt ortaya çıkıyor. Çocuklar balıkla ne kadar erken taşınırsa tadına da o kadar çok alışırlar" diye konuştu

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:49
  1. balık yeme
  2. sağlık
  3. zeka
  4. hafıza
  5. anne bebek
  6. çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz etkiliyor
    1. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
    2. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
    3. Limon ile kepek derdinden kurtulun
    4. Karatay: "Kanser ve kalp..
    5. İran için çok önemli isim Mossad'ın..
    6. Geleneksel kundaklama, kalça çıkığında..
    7. Cezaevi firarileri enselendi!
    8. Kayısı sirkesi nasıl yapılır?
    9. MHP'li örnek başkan! Tüm maaşını..
    10. Sabahları yorgun uyanıyosanız...
    11. Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum,..
    12. O şirket kapandı!
    13. Mevsim geçişlerinde hastalanmamaya..
    14. Turşu yapmanın püf noktaları
    15. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    16. İsmet Yılmaz'dan öğretmen alımı..
    17. Boy uzatan besinler nelerdir? Boy..
    18. Tekirdağ'da terör operasyonu: 2 kişi..
    19. Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına..
    20. Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyon
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!