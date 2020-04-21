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Aktüel

Balık avlama yasağını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası

2020-04-21 23:18:11 -
Balık avlama yasağını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında balık avlama yasağını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepsut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle sahil, dere, baraj ve göletlerde balık avlanmasının yasaklandığı yerlerde 7 kişinin balık avladığını tespit etti.

Ekipler, 7 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira para cezası kesti.

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