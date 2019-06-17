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Balçova, Anadolu ritimleriyle yankılandı

İzmir’de Balçova Belediyesi ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği Halk Oyunları Şenliği’nde, Türkiye’nin değişik yörelerinden oyunlar sergilendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Balçova, Anadolu ritimleriyle yankılandı

İzmir’de Balçova Belediyesi ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği Halk Oyunları Şenliği’nde, Türkiye’nin değişik yörelerinden oyunlar sergilendi. Şenlikte en fazla alkışı engelli gençler, minikler ve orta yaş üstü grup alırken, izleyiciler Anadolu’nun kültürel tarihinden bir kesit izledi.


Balçova’da Anadolu kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve gençlere doğru sosyal aktivite alanları açmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nde bir yıl boyunca halk oyunları eğitimi alan kursiyerler, önemli bir gösteriye imza attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen halk oyunları gecesinde, Türkiye’nin değişik yörelerinden oyunlar sergilendi. Şenlikte en fazla alkışı; engelli gençler, minikler ve orta yaş üstü grup alırken, izleyiciler Anadolu’nun kültürel tarihinden bir kesit izledi. Programın sonunda iki minik oyuncu Başkan Fatma Çalkaya’ya çiçek verdi.


Halk danslarının gelecek kuşaklara taşınması gereken bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Halk dansları ortaya çıktığı zaman kesitinde yaşayan insanların sevdalarını, kahramanlıklarını, destanlarını bize yansıtır. Ayrıca halk dansları ekip işidir. Birlikte, omuz omuza mücadele etmeyi geliştirir. Bu yüzden biz Balçova’da Halk Danslarına çok önem veriyoruz. Balçova’da 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da davullar çalacak, sazların teline vurulacak, oyunlarımız oynanacak. Biz belediye olarak kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. kültür
  2. sergi

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