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Yerel Balat'ta tarihi hamamda yangın çıktı
Yerel

Balat'ta tarihi hamamda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:15:00 -
Balat'ta tarihi hamamda yangın çıktı

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangın yan binaya da sıçradı.

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangın yan binaya da sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı.

Tarihi hamamda başlayan yangın, yan tarafında bulunan 2 katlı binaya da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (İLKHA)
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