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Dünya Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi
Dünya

Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:01:00 -
Bakü: Gitmek Ermenilerin tercihi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ’daki operasyonla bölgeye barış getirmek istediklerini söyledi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı da olan Hikmet Hacıyev, Fransız L’Express gazetesine verdiği röportajda, Ermeni sivillere yönelik hiçbir hareketlerinin olmadığını belirterek, “Orada sivillerin kaldığını biliyoruz ve onların kaygılarını da biliyoruz. Bölgede dini grupları dahil olmak üzere hepsini korumak için güvenlik güçlerini görevlendirdik. Bizim önceliğimiz Ermeni milislerin silahsızlandırılmasıdır. Ermenilerin ve uluslararası medyanın tüm askeri personeli tutuklayacağımızı iddia ettiğini biliyoruz. Ama bunlar yalan ve iftira. Silahlarını teslim etmeleri halinde askerler bile özgür olacaklar ve Ermenistan’a gidebilecekler.

Çoğu Karabağ’ın Ermeni sakinleri, Azerbaycan bayrağı altında yaşayamayacaklarını söylüyor. Haksız olsa bile onların tercihine saygı duyuyorum. Bu anların kendi tercihi” ifadelerini kullandı.

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