Bakmayın CHP'den ayrıldığına! Kafa aynı kafa

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, sözlerini döndü dolaştırdı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a getirdi.

Yargıtay binası açılışında dua eden Erbaş'ı hedef alan Muharrem İnce, hiç değişmediğini CHP'deki kafayı taşıdığını gözler önüne serdi.

Ali Erbaş'ın siyaset yaptığını iddia eden İnce, haddini aşan ifadelerle olayı bambaşa yerlere getirdi.

İşte Memlekete Partisi'ni kuran fakat CHP kafasıyla konuşan Muharrem İnce'nin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik skandal sözleri:

Muharrem İnce “Diyanet İşleri Başkanı, Sarayın şeyhülislamıdır. Bir rozeti eksik. Bu adam siyaset yapıyor, yollara düşmüş sarayın şeyhülislamı, kimsiniz siz dinin sahibi misiniz, böyle bir şey olamaz. Fetvalara bak camiye alınacak cenazeler, alınmayacak cenazeler. Kendini bunlar ne zannediyor. Aman sesimizi çıkarmayalım, muhafazakarları kızdırmayalım diyemezsiniz. Kim kızarsa kızsın böyle bir mantık olabilir mi? Sistemin canına okuyorlar muhalefete de kurdele tutturuyorlar. Fetvalar devrine mi döndük. Türkiye’yi hukuk devletiyle mi fetvalarla mı yöneteceğiz. Gazetecinin cenazesini kılmayacaklarmış. Kılacak imam vardır, sen de gelmezsin.

Elhamdülillah ben de Müslümanım. Buradan kim ne çıkarırsa çıkarsın, kızan kızsın. Laiklik can damarımızdır. Müslümanlar bilmelidir ki, 2 milyarlık Müslüman alemine baksınlar Türkiye’nin, Atatürk’ün, laikliğin farkını orada anlarlar. Asıl Müslümanlara lazım laiklik. Kadınlarımıza sesleniyorum. Bakın Afganistan’a ibret alın. Bin sene daha bir Atatürk beklersiniz gelsin bizi kurtarsın diye. Onun için bu sinir uçlarıyla oynamamak lazım. Sayın Devlet Bahçeli ile pek anlaşamayız ama bugünkü açıklamalarını çok yerinde buldum. Bunlarla oynamamak lazım. Diyanet İşleri Başkanı, çıkar cübbeni gir siyasete kardeşim. Ya da yakana tak bir ampul, rozet siyaset yap. Bir din adamının bu kadar siyaset arenasında görülmesinden rahatsızlık duyuyorum. Bu dinimize zarar verir yıpratır.”