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Kadın - Aile Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?
Kadın - Aile

Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?

Önceden yapılan baklavaya sıcak mı soğuk mu şerbet gezdirilir? Kurban bayramı için baklava açmak isteyenler şerbeti nasıl hazırlayacaklarını, şerbetin sıcak mı soğuk mu dökülmesi gerektiğini araştırıyor. Sıcak baklavaya sıcak şerbet dökülürse ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 17:06:00 -
Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?

Kurban bayramı sofraları için baklava hazırlamak isteyenlerin pek çoğu şerbet hazırlamanın püf noktasını araştırıyor. Peki, baklava şerbeti sıcak mı olmalı soğuk mu?

Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?

Şerbetli tatlılarda kullanılan malzemeye göre şerbetin ısısının değişmesi son derece önemli. Örneğin unla hazırlanan tatlılarda şerbet sıcak olurken. Yufkalı tatlılarda ise iş biraz daha faklı. Sıcak baklavaya sıcak şerbet döküldüğünde yufka kıyır kıyır olmaz bir hayli yumuşak olur.

Baklava yapmak iseyenler şerbeti hazırlarken bir hayli hassas davranmalı. Baklava hamuru açılmadan önce şerbet kaynatılmalı ve baklava hazır olana kadar şerbet soğumalı. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti gezdirebilirsiniz.

Şayet baklavayı birkaç gün öncesinde hazırladıysanız bu kez şerbetin sıcak olması gerekiyor. Şerbeti kaynattıktan sonra ilk sıcağı çıkar çıkmaz önceden pişirdiğiniz tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Bu aşamada baklava tepsisinin ocağa yerleştirip, ısıyı en kısık ayarda açabilirsiniz. Bu şekilde baklavanın şerbeti hızla çekmesine yardımcı olursunuz. Şerbeti döktükten sonra ocağı kapatın ve baklava tepsisine tezgaha kaldırın.

Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi
Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

Kadın - Aile

Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi
Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

Kadın - Aile

Baklava hamuru nasıl yapılır? Kolay baklava hamuru tarifi

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