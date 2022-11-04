Bakla çorbası tarifi nasıl yapılır? Bakla çorbası nereye aittir? Kuru bakla çorbası yapılışı

Bakla çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

250 gram bakla

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 adet domates

100 gram kıyma

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Dereotu

Bakla çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Soğanı ince ince doğrayıp kıyma ile kavurun. Baklaları da küçük küçük doğrayıp kıymanın üzerine ilave edin. Rendelenmiş domatesi de ekleyerek kavurmaya devam edin. Sıcak su ve tuzu da ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer taraftan da yoğurt, yumurta ve unu, boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Tenrecere kaynayan karışımdan biraz alarak yoğurt karışımına ilave edip karıştırın. Daha sonra yoğurt karışımını tamamını tencereye yavaş yavaş boşaltın. Çorbanız kaynayana kadar karıştırın. Ocağı kapattıktan sonra dereotu ve karabiber ilave ederek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...