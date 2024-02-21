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Yerel Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu
Yerel

Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2024-02-21 21:27:00 - 2024-02-21 22:05:37

Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

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