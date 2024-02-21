Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu
Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
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