Bakın Sedat Peker FETÖ'cülerle nasıl kanka!

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Büyük Birlik Partisi'nin "Popüler olmaya çalışan bir it" diyerek tepki gösterdiği Ali Karahasanoğlu'nun partisinden istifa haberi FETÖ'nün medyasında da geniş yer buldu.

Örgütün, önce erişim engeli getirilip sonradan şaibeli şekilde açılan haber sitesi kronos35, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Ali Karahasanoğlu hakkındaki yalanına manşetinden destek verdi.

Haberde, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamaları ve Sedat Peker’in Yazıcıoğlu’nun yakın korumasının şüpheli ölümüyle ilgili 'yaşayan son şahit' olarak işaret ettiği BBP'li Ali Karahasanoğlu şok suçlamalar bulunarak partisinden istifa etti." denildi.

Ne olmuştu?

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına sebep olan şaibeli kazaya ilişkin, "yaşayan son şahit" diye uydurduğu isim olan Ali Karahasanoğlu, BBP'den istifa ettiğini açıkladı. Karahasanoğlu'na, Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi ve Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kazım Birtane'den çok sert cevap geldi.

Birtane, "Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım, aklım erdiği günden beri bu camianın bir parçasıyım. 'Sedat Peker’in elemanıyım' diyen bir Twitter hesabının paylaşımı sonrası kameralara popülizm için konuşan Ali Karahasanoğlu’nu tanımıyorum." dedi.

Kazım Birtane şöyle devam etti:

Ali Karahasanoğlu diye bir müptezel yüzünden Büyük Birlik Partisi’ne Muhsin Başkan’ın suikast süreci üzerinden bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Ortada popüler olmaya çalışan bir it var bir de hiç kutsalı olmayan BBP zarar görsün de ne olursa olsun diyen bir grup alçak.