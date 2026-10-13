Bakın ne demişti! Serap Belovacıklı’nın skandal paylaşımına soruşturma
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Televizyon sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı tepki çeken bir paylaşım nedeniyle adli süreç başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Belovacıklı’nın paylaştığı ifadelerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu teşkil ettiği gerekçesiyle resen soruşturma açıldığını duyurdu.
Serap Belovacıklı hakkında sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Adli makamlar düğmeye bastı! Ünlü sunucu hakkında soruşturma başlatıldı!
Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran ve tartışmalara yol açan paylaşımın ardından savcılık harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü sunucunun paylaşımına ilişkin hukuki incelemelerin ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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