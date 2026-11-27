Türkiye’nin tarım politikalarına yön vermek, sektördeki mevcut gelişmeleri değerlendirmek ve gelecek dönemin yol haritasını ortaya koymak amacıyla düzenlenen “Tarımda Milli Vizyon Zirvesi” başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenen organizasyon, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda yapılıyor.

Zirvenin öne çıkan bölümlerinden biri ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılacağı özel oturum olacak. Konuşmacıların hitaplarının ardından, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarım politikalarına ilişkin önemli soruları cevaplayacak.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, zirvenin açılışı konuşmasını gerçekleştirdi.

ÜRETİCİ GÜÇLÜYSE TÜRKİYE DE GÜÇLÜDÜR

Karahasanoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Kıymetli davetliler, hepinizi şahsım ve Akit Medya Grubu adına sevgi ve muhabbetle selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sadece tarım ve hayvancılığı konuşmak için değil, ülkemize katkı sağlayacak bir takım projeleri konuşmak için de buradayız.

Tarım, milli bağımsızlığımızın temel taşlarından biridir.

Bugün dünyaya baktığımızda bunu çok daha açık görüyoruz. Savaşlar, iklim değişikliği, kuraklık ve küresel krizler bize bu gerçeği tekrar hatırlatmış oldu. Gıdayı kontrol eden geleceği de etkiler. Bu nedenle tarıma bakışımız yalnızca bugünü değil, yarının Türkiye'sini de güvence altına alan bir anlayış olmalıdır.

Yaşlı bir çiftçi tarlasına buğday tohumu ekiyormuş. Oğlu yanına gelerek sormuş: "Baba bu kadar uğraşıyorsun, ya yağmur yağmazsa?" "Yine de ekeceğim" demiş baba. Yaşlı çiftçi elindeki tohumları göstererek şöyle demiş: "Kazanmasak da mahsul almasak da bu tohum bugünün değil, bizden sonrası gelenlerin de ekmeğidir, geleceğin tohumudur" diyerekten oğluna nasihatta bulunmuş. İşte üretimin ruhu budur. Gerçek üretici yalnızca bugünü değil, kendisinden sonraki nesilleri de düşünür.

Bizim milli vizyonumuz da tam olarak budur. Bugünün çiftçisini destekleyen, yarının üreticisini yetiştirmek; bugünün besicisini güçlendirirken de geleceğin hayvancılık altyapısını kurmaktır. Çünkü tarım ve hayvancılık birbirini tamamlayan aynı zincirin halkalarıdır. Güçlü tarım olmadan güçlü hayvancılık, güçlü hayvancılık olmadan sürdürülebilir tarım mümkün değildir. Bu iki alana birlikte el atmak durumundayız.

Sayın Bakanım, değerli misafirler;

Tarım ve hayvancılık üretimi ülkemizin üretim gücü ise ormanlarımız da bu gücün hayat kaynağıdır. Çünkü ormanlarımızı korumak aslında geleceğimizi de korumaktır. Tarım ve hayvancılık ülkemizin üretim gücü ise ormanlarımız da bu gücün hayat kaynağıdır. Çünkü ormanlarımızı korumak aslında geleceğimizi korumaktır.

Güzel bir söz var: "Bir toplum gölgesinde kendisinin oturamayacağını bildiği halde ağaç dikiyorsa geleceğe inanıyor demektir." Yüce Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin" şeklinde bizlere nasihatta bulunuyor. Unutmayalım ki bir fidan dikmek bir başlangıçtır. O ormanı korumak ise bir medeniyet meselesidir. Çünkü güçlü bir Türkiye yalnızca üreten değil, toprağını, suyunu, ormanını ve doğal zenginliklerini de koruyan bir Türkiye'dir.

Evet, medyanın yaşanan bütün bu gelişmelerdeki görevi nedir? Medya yalnızca haber veren bir kurum değildir. Toplumun gündemini belirleyen, kamuoyu oluşturan ve geleceğe yön veren güçlü bir etkendir. Bazen bir sektörün önünü açar, bazen bir sorunu ülkenin gündemine taşır, bazen görünmeyen bir emeği görünür hâle getirir ve bazen de bir gencin hayatına yön verir. Düşünün, yıllarca üretim yapan bir çiftçimiz var; gecenin üçünde ahırına kalkan ve bir besicimiz var; köyünde modern tarım yaparak başarı elde eden gençlerimiz var. Peki onların hikâyelerini ne kadar duyurabiliyoruz? İşte medyanın görevi burada devreye giriyor. Medya üreticinin sesi, çiftçi ile tüketici arasında bir köprü, üretim bilincinin topluma ulaşmasında önemli bir güçtür.

Biz Akit Medya Grubu olarak bu sorumluluğun farkındayız. Bizim hedefimiz yalnızca tarımla ilgili haber yapmak değil; çiftçinin sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşımak, hayvancımızın sesini duyurmak ve gençlerimize üretmenin ne kadar değerli olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı yalnızca masa başı haberciliğinden ibaret görmüyoruz. Çizmeyi giyip tarlaya, ahıra, meraya gitmeden, üreticimizin yanında oturmadan, derdini dinlemeden sesini duyuramayız. Elbette sorunları, problemleri dile getirecek, çözüm önerilerini gündeme taşıyacağız. Başarılı uygulamaları da kamuoyuyla paylaşacağız. Zira bizim anlayışımız nettir. Amacımız eleştirmek değil, çözüm üretmek; bağcıyı dövmek değil, üzüm yetiştirmektir.

Aynı zamanda gençlerimizi tarım ve hayvancılığa kazandırmak ve ziraat okullarını da yaygınlaştırmalıyız. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren üretimle tanıştırmalı, tarımı bir meslek ve gelecek fırsatı olarak görmelerini sağlamalıyız. Sadece tarımı öğretmek yeterli değil; gençlerimize bu alanda para kazanabilecekleri, kendi işlerini kurabilecekleri ve başarılı olabileceklerini de göstermeliyiz. Bunun için modern teknolojiyi, akıllı tarım uygulamalarını, kooperatifleşmeyi ve e-ticareti yaygınlaştırmalıyız. Bugün bir genç teknolojiyi kullanarak tarlasını yönetebiliyor, ürününü internet üzerinden satabiliyorsa ve emeğinin de karşılığını alıyorsa neden köyünde kalmasın? Neden çiftçilik yapmasın? İşte bizim hedefimiz tarımı gençlerimiz için daha cazip hâle getirmek olmalıdır. Bizler de medya kuruluşu olarak bu başarı hikâyelerini daha çok anlatmalıyız. Çünkü gençlerimizin önünde güzel örnekler olursa tarıma ve hayvancılığa olan ilgileri de mutlaka artacaktır.

Tarımda milli vizyon; kendi tohumumuza sahip çıkmak ve suyumuzu ve toprağımızı korumak, hayvan varlığımızı güçlendirmek ve üreticimizin kazancını artırmaktır. Kısacası kendi kendine yeten, üreten ve ürettiğine sahip çıkan güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Ancak milli vizyon sadece üretmek değil; üreticiye değer vermek, çiftçimizin itibarını yükseltmek ve toplumda üretim bilincini güçlendirmektir. Çünkü çiftçimiz sadece tarlasında ürün yetiştirmiyor; hayvancımız sadece ahırında üretim yapmıyor. Onlar bu ülkenin sofrasına, ekonomisine ve geleceğine katkı sağlıyor.

Her zaman üretenin yanında olacağız, çiftçimizin sesini duyuracağız, üreticimizin emeğini ve sorunlarını kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki üretim varsa bereket vardır, toprak işleniyorsa gelecek vardır, üretici güçlüyse Türkiye de güçlüdür.

Sayın Bakanım, değerli misafirler;

Akit Medya olarak biz de bu gerçeğin ve geleceğin iletişim tarafında sorumluluk almaya hazırız. Tarlanın sesi, üreticinin sesi, besicimizin sesi olacağız. Rabbim toprağımıza bereket, üreticimize güç, hayvancımıza bol kazanç, milletimize huzur ve ülkemize güçlü bir gelecek nasip etsin.

Sözlerime son vermeden teşrifleriyle zirvemizi onurlandıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Zirveyi gerçekleştirmiş olduğumuz bu salonu bize tahsis eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar'a, zirvemize sponsorluklarıyla destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, zirvemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve saygıdeğer davetlilere teşekkür ediyor, zirvemizin hayırlara vesile olmasını cenabı Hak’tan niyaz ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ olsun, var olun, eksik olmayın.

ALPASLAN ÇAKAR: TARIMI DESTEKLEMEK, MİLLÎ BAĞIMSIZLIĞA YATIRIMDIR

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da zirvede bir konuşma gerçekleştirdi.

Çakar şunları söyledi:

Saygıdeğer konuklar, sizleri öncelikle şahsım ve Ziraat Bankası adına saygıyla selamlıyorum. Tarımda Milli Vizyon Zirvesi'ne İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca bu önemli buluşmayı gerçekleştiren Akit Medya Grubu'nun değerli yöneticileri ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum.

Ülkemizin gıda arz güvenliğinin, kendi üretim gücüyle tahkim edilmesi ekonomik istikrarımızın ve toplumsal refahımızın temel dayanaklarından biridir. Bu sebeple topraklarımızın bereketini gelecek nesillere taşımak, üreticimizin emeğini kalıcı bir kazanca dönüştürmek ve üretimin devamlılığını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda tarımsal üretimdeki birikimimizi bilgiyle ve teknolojiyle güçlendirmeli, kaynaklarımızı koruyarak daha yüksek katma değerli, iklim risklerine karşı dayanıklı ve dünya pazarlarında rekabetçiliği pekiştiren bir üretim yapısını geliştirmek zorundayız.

Değerli katılımcılar; Ziraat Bankası olarak 163 yıllık birikimimizi bu hedeflerin hizmetine sunuyoruz. Bugün 1 trilyon lirayı aşan tarımsal kredi bakiyemiz ve yaklaşık 1 milyon tarım müşterimizle üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız. Tarımsal kredilerdeki yaklaşık yüzde 70'lik pazar payımızla üreticilerimizin faaliyetlerini kesintisiz sürdürmelerini ve işletmelerini güvenle geliştirmelerini destekliyoruz. Bu desteğin etkili olması için finansman koşullarını üreticilerimizin ihtiyaçlarıyla oluşturuyoruz. Kredi vadelerini yatırımın geri dönüş süresine, ödemelerini ise üreticilerimizin gelir elde ettiği dönemlere göre şekillendiriyoruz. Hazine faiz desteği kapsamındaki işletme ve yatırım kredilerimiz ile finansman maliyetlerini hafifletirken Kredi Garanti Fonu kefaleti ile teminat imkânlarını güçlendiriyoruz.

Üreticimize bu imkânları sunarken yatırımların karşı karşıya olduğu iklim risklerini göz ardı etmeden su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve toprağın verimini koruyan projelere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda tarımda yeşil finansman ürünlerinizdeki kredi bakiyemiz yaklaşık 80 milyar TL'ye ulaştı. Bu kaynağın önemli bir bölümünü seracılık ve basınçlı sulama sistemleri başta olmak üzere ülkemizin tarımını iklim risklerine karşı dirençli kılan uyum yatırımlarına yönlendirdik. Düşük karbonlu üretim yöntemlerini, tarımsal yenilenebilir enerji ve işletme modernizasyonu yatırımlarına verdiğimiz destekleri de sürdürülebilir tarım vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Çevresel hedeflerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıkla birlikte ele alınmasının, dönüşümün kalıcı olmasının temel koşulu olduğuna inanıyoruz.

Bu bakış açısıyla gençlerimizin girişimcilik potansiyelini üretime kazandırıyor, kadınların işletme yönetiminde ve yatırım süreçlerinde daha etkin rol almasını destekliyoruz. Sadece Kasım 2025 ile Ekim 2026 arasındaki bir yıllık dönem içerisinde 150 bin genç üreticimize 232 milyar lira, 72 bin kadın üreticimize ise 80 milyar lira kredi kullandırdık.

Kıymetli misafirler; üretimden teknolojiye, kaynak verimliliğinden girişimciliğe uzanan bu yatırımın arkasında bankamızın güçlü finansal yapısı bulunmaktadır. Eylül 2026 itibarıyla 10 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüzle ve ekonomimize nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla sağladığımız 7,7 trilyon liralık finansmanla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek veriyoruz. Bu gücü uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla da pekiştiriyoruz. COP31'de sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmanın finansmanını içeren yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman anlaşmaları ve iş birliklerine imza attık. Bu imkânları üreticimizin yatırım kapasitesini artırmak ve ülkemizin sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek için değerlendiriyoruz.

Finansal kaynakların üretimde kalıcı kazanımlara dönüşmesi, sektörün ortak hedefler etrafında buluşmasıyla yakından ilişkilidir. Bu yıl beşincisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek teşrifleriyle ve 81 ilimizden gelen paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Ekosistemi Buluşmamız bu açıdan önemli bir zemin oluşturmuştur. Bu zirvenin, bugünkü zirvenin de bu ortak çalışma anlayışını güçlendireceğine inanıyorum.

Değerli katılımcılar; tarımda milli vizyon, daha fazla üretmenin yanında daha verimli, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmaktır. Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin finansmanında öncü rol üstlenmeye ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için tarımı desteklemek yalnızca bir bankacılık faaliyeti değildir; ülkemizin geleceğine, üretim gücüne ve milli bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle zirvenin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, katkısı bulunan herkese tekraren teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

TARIMDA YENİ DÖNEM

TürkTelekom Ürün ve Hizmetler Direktörü Anıl Öztuncer'in konuşması ise şöyle:

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Halkbankası ve Ziraat Bankası Genel Müdürlerim, kıymetli misafirler; sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyor, hepinizi Türk Telekom adına selamlıyorum. Sunumuma başlamadan önce Türk Telekom'u ve sahip olduğumuz teknoloji ekosistemini kısaca tanıtmak isterim. Türkiye'nin lider entegre telekom operatörü olarak bugün 58 milyonu aşkın abonemiz ve 81 ilimize yayılan, 592 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncülüğü çekiyoruz. Bu güçlü altyapıyı grup şirketlerimizin farklı alanlardaki uzmanlığı ve teknoloji etkinlikleriyle destekliyoruz. Bu ekosistemin bize sağladığı en önemli güçlerden biri de farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirebilmek. Bakın bugün de yaklaşımımızın örneklerinden biri olan insanlığın varoluşundan bu yana hiç değişmeyen en temel meselesi ve bu meselenin gelecekle kurduğu yeni bağı konuşacağız; yani dijital tarım.

Hepimizin bildiği bir kavram var, nedir bu? Maslow'un 1943 yılında ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi. Maslow ne demişti? İnsanın yaşam yolculuğunun beş basamaklı bir piramidi vardır. Bu piramidin zirvesinde kendini gerçekleştirme; altında saygınlık, ait olma ve güvenlik gibi basamaklar bulunur. Ancak tüm bu görkemli yapıyı ayakta tutan en alt katmanda çok basit ve çok biyolojik bir gerçek yatar: yeme, içme ve barınma. Karnı aç bir insandan ne yüksek erdemler, ne sanat, ne de toplumsal bir başarı bekleyebiliriz. İşte Alman şair Brecht'in o meşhur dizelerinde yüzümüze vurduğu gibi: "Önce karın doyar, ahlak ve diğer tüm değerler ancak ondan sonra gelir." İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesi tarih boyunca midesini doyurma çabasıyla da şekillendi.

Hızlıca bir tarihe bakalım. İnsanlık yeryüzündeki varlığının yaklaşık yüzde 90'ını avcı ve toplayıcı göçebe toplumlar halinde geçirdi. Nüfus az, doğa ise cömertti ve o çağlarda atalarımız sanılanın aksine bugünkünden çok daha az çalışarak çok daha çeşitli ve besleyici gıdalara erişebiliyordu. Ta ki milattan önce 3500 yılına gelene kadar, bugünkü Bereketli Hilal coğrafyasına gelene kadar. İnsanlık orada tohumun sırrını çözdü. Sayın Genel Müdürümüzün de söylediği gibi: toprağı işlemeyi, mevsimleri takip etmeyi ve doğaya hükmetmeyi öğrendi. Artık doğanın sunduğu ile yetinmek zorunda değildi. Toprağa ektiği her tohum ona fazlasıyla geri dönüyordu. İnsan doğayı ehlileştirdiğini sanırken aslında toprağa, iklime ve mevsimlerin kaprisine bağımlı hale geldi ve gıda çeşitliliğimiz azaldı. Karnımızı doyurmak artık bedelsiz olmaktan çıkıp ağır bir emeğin karşılığı haline geldi.

Pekim, aradan binlerce yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada tablo nasıl gözüküyor? 20. yüzyılda amonyağın suni gübre olarak kullanılmaya başlamasıyla topraktan aldığımız verim patlama yaptı. Bugün milyarlarca insanın karnı her yıl üretilen yüz milyonlarca ton yapay gübre sayesinde doyuyor. Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık. Kusura bakmayın bakın; Birleşmiş Milletler verilerine göre tarımın icadından bu yana doğadaki 250 bin bitki türünden yalnızca 7 binini gıda olarak kullandık. Bugün dünya nüfusunun tükettiği gıdanın yüzde 75'i sadece 12 bitki ve 5 hayvan türünden oluşuyor. Bu da şu demek oluyor aslında: beslenme havuzumuz tehlikeli bir biçimde daralmış vaziyette.

Üstelik mevcut üretim biçimimiz de sürdürülebilirlik sınırlarını çoktan aştı. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu da sofrâmıza milyarlarca yeni misafirin oturması ve onlar için devasa miktarda yeni su ve gıda kaynağı bulmamız gerektiği anlamına gelecek. Oysa biz bugün nüfusun... bugünkü nüfus bile gezegeni tüketerek besliyoruz. Şu an dünyadaki kullanılabilir arazilerin yüzde 40'ı tarım için kullanılıyor. Küresel sera gazı salınımının yüzde 30'u gıda üretiminden kaynaklanıyor. Fakat en kritiği ise içilebilir tatlı su kaynaklarının tam yüzde 70'ini tarımda harcıyoruz. Ve buna rağmen sistemimiz hala verimli değil. Sadece tarladaki zararlı haşereler yüzünden her yıl ürünlerin yüzde 20 ila 40'ı daha hasat edilmeden yok oluyor. Bunun da küresel ekonomiye maalesef faturası yılda 120 milyar doları aşıyor.

Tabii geçtiğimiz haftalarda COP31 zirvesi de ev sahipliği yaptığı ülke... bir iklim krizi gerçeği de kapımıza dayandı. 2050 yılına kadar dünya ekonomisine vereceği zararın 23 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Kuraklık artık uzak bir gelecek senaryosu da değil. Özetle önümüzdeki 35-40 yıl içinde insanlık tarihinin geçmiş 10 bin yılın, 10 bin yılın ürettiği toplam gıdadan daha fazla üretmesi gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu dar boğazdan nasıl çıkacağız? Bugün yaşadığımız gıda krizinin temelinde insanlığın tarihte hiç olmadığı kadar doğadan kopup kentlere yığılmasında yatıyor. 2050'ye geldiğimizde gelişmiş ülkelerin nüfusun yüzde 86'sı şehirlerde yaşayacak. Yediği domatesin nasıl yetiştiğini bilmeyen, sadece market rafındaki etikete bakan milyarlarca insan artan maliyetler yüzünden giderek daha niteliksiz ve sağlıksız gıdalara mahkum oluyor. Bu düğümü çözecek tek güç teknoloji.

Ancak teknolojinin tarıma dokunuşu beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. İlk akla gelen çözüm GDO. Tohumun DNA'sıyla oynayarak kuraklığa dayanıklı, haşerelere dirençli, yüksek verimli ürünler elde etmek kulağa çok güzel geliyor. Fakat GDO ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkı yasaklara tabi tutuluyor. GDO'nun asıl tehlikesi ise biyolojik olduğu kadar ekonomik ve politik. Çiftçinin kendi tohumunu saklayamadığı, her yıl aynı şirketlerden tohum ve ilaç almak zorunda kaldığı bir düzen ülkelerin gıda bağımsızlığını tehlikeye atıyor.

Bir diğer uçta ise şehirli insanın doğaya dönme çabası var. Hobi tarımı yapıyor. Balkonlarda, teraslarda, mutfak tezgahlarında kurulan mini sistemlerde kendi yeşilliğini yetiştirmek isteyen insanlar var. Ancak milyarlarca insanın temel kalori ihtiyacını saksıda yetişen ürünlerle karşılamak elbette mümkün olmayacaktır.

Gelelim neler yapabileceğimize. Büyük dönüşüm teknolojinin doğrudan geleneksel tarım arazilerine inmesiyle yaşanıyor. Bugün tarım teknolojileri dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geliyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyar doları aşması beklenen bu pazar, nüfusun yarısından fazlası tarımla uğraşan Hindistan gibi ülkelerde de milyarlarca dolarlık devasa bir ekosisteme dönüşüyor. Artık tarlamızda dededen kalma yöntemlerle değil, gerçek zamanlı verilerle üretim yapılıyor. Nesnelerin interneti ve yapay zeka sayesinde tarlalar adeta konuşmaya başladı. Türk Telekom akıllı tarım çözümlerimiz ile toprağın altına yerleştirilen sensörler nemi ve mineral oranını anlık olarak çiftçinin cebine gönderiyor. Lokasyon bazlı mikro hava tahminleri sayesinde don ve fırtına riski günler öncesinden tespit ediliyor, hastalık ve zararlı istilası henüz başlamadan önlem alınıyor. Tarlalara kurulan fenolojik kameraları ve uydu görüntüleri bitkilerin gelişimini ve sağlığını tek tek analiz ediyor. Böylece çiftçi bütün tarlaya rastgele su ve gübre dökmek yerine sadece ihtiyacı olan bölgeye müdahale ederek maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor ve rekoltesini arttırıyor.

Bir de hayatımıza giren topraksız üretim var, dikey tarım var. Burayı biraz daha hızlı geçeceğim ama dikey tarımı yüksek teknolojiyle donatılmış kapalı alanlarda yaptığınız zaman çok katmanlı modern bir seracılık gibi düşünebilirsiniz. Burada toprak olmayacak; bitkilerin köklere ihtiyaç duydukları tüm mineralleri içeren özel su bazlı çözeltilerin ve özel süngerlerin içinde büyüyecek. Güneş ışığının yerini ise bitkinin fotosentez ihtiyacına göre dalga boyunu otomatik ayarlayan enerji tasarruflu LED aydınlatmalar alacak. Ve bunların hepsi teknoloji sayesinde. Bu sayede bu dikey çiftliklerin çölün ortasında, şehir merkezlerinde, atıl kalmış bir gökdelene veya doğrudan süpermarketlerin arka deposuna kurabileceğiz.

Son olarak dijital tarımın ufku bununla sınırlı kalmıyor. Tarlada 7/24 devriye gezen otonom robotlar sadece yabancı otları hedef alıp temizleyebiliyor. Lazer ışınları kullanan akıllı korkuluklar mahsulü kuşlardan, kuşlara zarar vermeden koruyabiliyor. Bütün bunların altında da Türk Telekom gibi operatörlerin aslında sunduğu bağlantı, altyapı ve teknoloji yatıyor. Blokzincir teknolojisiyle yediğimiz elmanın hangi tarlada, hangi gün ekildiğinden hangi market rafına gelene kadar geçtiği her aşamayı şeffaf bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz.

Özetlemek gerekirse Sayın Bakanım, değerli misafirler; hızla artan dünya nüfusu, daralan tarım alanları, tükenen su kaynakları ve yükselen maliyetler karşısında eski alışkanlıklarımızla devam etmemiz mümkün gözükmüyor. İnsanlığın geleceğini toprağın bilgeliğini teknolojinin gücüyle birleştirebilen yeni nesil dijital çiftçiler kuracak. Onlara ve ürettikleri bilgiye insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ihtiyacımız olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAKAN YUMAKLI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

“Tarımda Milli Vizyon Zirvesi” İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda devam ediyor. Konuşmacıların hitaplarının ardından soru - cevap bölümüne geçildi. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cevaplıyor.

TARIM İHRACATIMIZ 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Muharrem Coşkun’un, “Türkiye'nin tarımsal üretimde kendine yeterlilik mevzusu... Türkiye daha önce Anadolu için tarım ambarı olarak anılırdı, son yıllarda tabi çeşitlilik ve nüfus da arttı, dolayısıyla tarımsal ürünlerde Türkiye nüfusuna karşı bir yeterlilik meselesi oluştu. Bu konuda ne söyleyeceksiniz ve ürün grupları bazında nasıl bir değerlendirme yaparsınız. Ve bu ithalat ve ihracatımızda artış ve azalışı nasıl etkiliyor?” sorusuna, Yumaklı şu cevabı verdi:

Teşekkür ederim. Öncelikle Akit grubuna, yöneticilerine, değerli başkanına, ekiplerine teşekkür ederim. Burada tabii sanırım dördüncü zirveye katılıyorum eğer yanılmıyorsam. Her seferinde tarımı farklı yönleriyle burada ele almak, özellikle de tarımın en önemli güçlerinden bir tanesi Ziraat Bankası'na misafir olmak da bizim için mutluluk vesilesi. Ben burada bizleri misafir eden hem Akit grubuna hem de Ziraat Bankası'na ve diğer haziruna teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum, misafirlere.

Öncelikle bir şeyin altını çizmek isterim. Biraz önce genç arkadaşım burada bir sunum yaptı. O sunumda bir ifade kullandı, onu düzeltmem gerekir. O da şu: İnsanların... tabii bu başka bir tartışmadır ama bugün Gazze'de her türlü yoklukla ve açlıkla sınanan bir halkın, katliama uğrayan bir halkın her şeye rağmen başta bütün değerlerini ve memleketlerini savunma gibi yüksek bir ahlakı var. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekir. Materyalist bir bakış bunları tanımlayabilir ama ikisinin arasındaki bağı kurarken biraz dikkat etmek gerekir.

Tabii tarım konusu, gıda konusu artık bugün ülkelerin gündeminde ilk sırada. Yani bu tartışmasız bir gerçek. O kadar çok sınamayla karşılaşıyor ki dünyamız ve ülkeler... En yakınından gidelim yani sadece 5-6 yıl öncesine; işte Kovid'den başladı. İklim değişikliği konusu hep biraz da akademisyenlerin konusu gibi görüldü ama son 4-5 yılda özellikle artık öyle bir hâle geldi ki hiç kimse artık bize tabiatın getirdiği ya da iklim değişikliğinin getirdiği bir sonraki dönemde ne var sorusuna cevap veremiyor.

Dolayısıyla bütün ülkeler kendi tarımsal üretimlerini garanti altına almak ve öncelikle kendi halkının gıda ihtiyacını karşılamak ve eğer mümkünse yakın çevresinde ve ihtiyacı olan diğer işte ülkelerin de, toplumların da ihtiyacını gidermek üzere bir plan, bir program yapıyor. Biz de milli vizyonumuzu şu şekilde söyledik. Dedik ki biz tarımı sürdürülebilir kılmamız gerekir. En başta yapmamız gereken husus bu: verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapan bir hâlde tutmamız gerekir. Bunun üzerine kurduk ve kurguladık. Elbette dayanıklı bir tarımsal üretim artık ülkelerin milli güvenlik meselesi. Yani bunun da altını çizerek ifade edelim. Bütün unsurlarımızı bunun üzerine kurguladık. Tabii Türkiye yedi bölgesinde çok farklı üretimi olabilen, 2200'ün üzerinde ürünü üretebilen, öncelikle stratejik ürünler başta olmak üzere herhangi bir ürünün yokluğunu yaşamayan ancak fazlasını da katma değerli bir şekilde ihraç etme üzerine kurulu bir davranış biçimiyle hareket ediyor. Bu manada şunu net bir şekilde söyleyebilirim birkaç tane rakamla: artık ülkemizde tarımsal hasıla 90 milyar dolar tavanına yaklaştı.

Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl geçtiğimiz yılın aksine ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık, yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bir... bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında ise 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sadece ve sadece belirli ürünlerin üzerinden değil ancak bizim ihtiyacımız olan stratejik ürünlerin yeterliliği konusunda bir sorunumuz olmadığını ifade etmek istiyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor...