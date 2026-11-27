Bakırköy'de, özel bir bakımevinde kalan psikotik bozukluğuna sahip Aynur Karagöz'ün (80) kaldığı bakımevinin doktoru, hem de vasisi olan Deniz V.B., ölünceye kadar Karagöz'e bakma sözleşmesi adı altında mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, Karagöz'ün maddi durumunun iyi olduğu ve yaşlı kadının üzerine kayıtlı taşınmaz bulunduğu, taşınmazın kirada olduğu, emekli maaşı bulunduğu gerekçeleriyle bu başvuruyu reddetti.

PARAYI ÇUVALLARLA TAŞIMIŞLAR

Yaşlı kadının vasisi ve doktor olan bakımevi sahibi Deniz V.B., mahkemeye ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik başvuruda bulundu ve talebin reddine dair mahkeme kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, bakımevi sahibi Deniz V.B.'yi vasilik görevinden aldı ve vasi olarak resen Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Avukat Kirişçi tarafından kısıtlının taşınmazına, banka hesaplarına, kira gelirlerine ve emekli maaşına ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde yaşlı kadının hesap hareketlerinde ve malvarlığında anormallik tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Karagöz'ün vasisi Deniz V.B.'nin mahkemeden ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik başvuruda bulunmasından hemen önce, 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen bir detay ortaya çıktı. Karagöz'ün hesabında bulunan 4 milyon 735 bin 439 liranın, bakımevinde çalışan olarak gözüken ve aynı zamanda bakımevi sahibinin akrabaları olan Fuat A. ve eşi Durdane A. ile beraber Yeşilköy'deki bankanın şubesinden çekildiği ve çuvallar ile taşındığı ortaya çıktı. Sanıkların hesap hareketlerinde yapılan araştırmalarda, paranın çekilmesinden yalnızca birkaç saat sonra bakımevi sahibi Deniz V.B.'nin paranın çekildiği banka şubesine yakın başka bir banka şubesindeki hesabına 2 milyon 760 bin lira para yatırıldığı ve devam eden günlerde de yüklü miktarda paralar yatırıldığı anlaşıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Banka hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edilmesi üzerine Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından doktor Deniz V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Deniz V.B.'nin vasilik görevine son verdi. Mahkeme, Karagöz'e vasi olarak Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı ve bakımevi doktoru Deniz V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Deniz V.B'nin, ‘zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Durdana A. ile Fuad A.'nın ‘zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve her iki sanık yönünden de bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.