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Spor Bakasetas'ın arkadaşı Fırtına'ya geliyor
Spor

Bakasetas'ın arkadaşı Fırtına'ya geliyor

Ligde fırtınalar estiren ve namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:41:00 - 2021-11-24 13:55:45
Bakasetas'ın arkadaşı Fırtına'ya geliyor

Ligde fırtınalar estiren ve namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor.

Ocak ayında sol bek, kanat oyuncusu ve bir forvet bölgesine takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi.

Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da listeye alındığı öğrenildi.

Milli takımdan Bakasetas ve Siopis'in arkadaşı olan 25 yaşındaki Kyriakopoulos'un bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunuyor.

2020 yılı sezon başında Yunan ekibi Asteras Tripoli'den İtalyan ekibine transfer olan Kyriakopoulos'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 7 maçta forma giyen Yunan sol bek bu maçların sadece 2'sinde sahaya ilk 11'de çıktı.

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