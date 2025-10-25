Bakanlıktan yeni uygulama: Sahte indirim tuzağına darbe

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte indirim uygulamalarına karşı birtakım önlemler aldı.

Artık marketlerde indirimli ürünlerin etiketlerinde, önceki 10 gün içindeki en düşük fiyat yazacak. Restoran ve kafelerde karekod zorunluluğu sürerken, isteyen müşteriye fiziki fiyat listesi verilmesi gerekecek.

SAHTE İNDİRİMLERE SON

Yeni uygulamaya göre, marketlerde indirim yapılan ürünlerin etiketlerinde hem indirimli fiyat hem de son 10 gün içindeki en düşük fiyat yer almak zorunda olacak. Böylece tüketiciler artık indirimin gerçek olup olmadığını kolayca görebilecek.

Yönetmelik değişikliğinde işletmelerin fiyat etiketlerinde tüketiciyi yanıltıcı bilgi vermesi yasaklanırken, denetimlerin artacağına dikkat çekildi.

Bakanlık, bu düzenleme ile birlikte vatandaşların ekonomik güvencelerinin korunacağını belirtti.

FİZİKİ LİSTE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeler restoran, kafe ve pastaneleri de kapsıyor. Artık işletmeler, masalarda karekod uygulamasına ek olarak müşteri isterse fiziki fiyat listesi de vermek zorunda olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tüketicilerin fiyat bilgisine kolay ulaşabilmesi için karekod uygulamasına geçildi, ancak fiziki liste zorunluluğu da devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Ek olarak işletmelerin fiyat listelerini sadece masalarda değil, iş yerlerinin girişinde de bulundurulması gerektiğini hatırlatıldı.

TARTILAN ÜRÜNLERDE 'DARA' KURALI ARTIK ZORUNLU

Bakanlığın dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmesi zorunluluğu oldu. Buna göre, plastik poşet veya streç film gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajlar dışındaki kutu, plastik kap veya tetra paketlerin ağırlığı satışa dahil edilmeyecek.

Bakanlık, “Dara düşülmeden yapılan satışlar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırıdır.” açıklamasında bulunarak işletmelere uyarıda bulundu.