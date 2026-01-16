  • İSTANBUL
Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı
Ekonomi

Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne yönelik iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca 'sarı bir metal' olarak değerlendirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı medya organlarında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek KMTS'nin, "açık bir varlık takibi olduğu", "yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı" ve "belgesi olmayan altının yalnızca 'sarı bir metal' olarak değerlendirileceği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin, bilinçli şekilde vatandaşların kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliği taşıdığına ve asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek, uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır. KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, sistem kapsamında yalnızca üretim aşamasının güvenli şekilde takip edildiği belirtilerek, "KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir. Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Altın bozdurma işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapıldığına ve tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır." bilgisi verildi.

"KARA PROPAGANDA NİTELİĞİ TAŞIYAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada, sistemin, gram ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olduğunun altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir. Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

