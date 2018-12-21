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Bakanlıktan havalimanının taşınması açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını, yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetlerinin kademeli olarak taşınacağını belirtildi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:21
Bakanlıktan havalimanının taşınması açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girdiği, 1 Kasım itibarıyla havalimanından uçuşların başlatıldığı belirtildi.

İlk etapta günde 10 sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda 10 Aralık itibarıyla yeni seferler konulduğu aktarılan açıklamada, "Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır. Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken hava yolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli şekilde taşınacaktır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:21
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. istanbul havalimanı

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