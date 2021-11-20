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Gündem Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular! Altaylı ve Prof. Emek utanıp, özür dilemek yerine pişkinliği seçti
Gündem

Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular! Altaylı ve Prof. Emek utanıp, özür dilemek yerine pişkinliği seçti

Habertürk TV canlı yayınında Ulaştırma Bakanlığı'nı yalan verilerle hedef alan Prof. Dr. Uğur Emek ile Fatih Altaylı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işin aslını program esnasında açıklamasına rağmen, utanıp özür dilemek yerine yayına pişkinlikleri ile devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:35:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında hükümetin yol-köprü hizmetleri tartışıldı.

"Benim mahallemde okul yok, bunlar köprü-yol yapıyor." yalanı ile gündeme gelen Prof. Dr. Uğur Emek, eline bir kağıt parçası alarak Video Wall'ın önüne geçti. "Elimde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçe rakamları var." diyen Prof. Emek, "Bu benim hesabım değil. Tahminim de değil. Bu Karayolları'nın resmi verileri." ifadelerini kullandı.

'Veriler tutarsız' yalanı!

Prof. Dr. Uğur Emek, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verileri ile Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerinin birbirine uymadığı yalanını ortaya attı. Program Moderatörü Fatih Altaylı da ilerleyen dakikalarda aynı yalanın tekrar ifade ederek, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Meclis'e verdiği bütçe ile Ulaştırma Bakanı'nın açıkladığı tablo birbiri ile tutarsız." dedi.

Utanıp, özür dilemek yerine pişkinliği seçtiler!

Programın ilerleyen bölümlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı'ya gerçek bilgiler geldi. Prof Ilıcalı, "Şu an da bilgi geldi. Müsaade ederseniz aktarmak istiyorum." dedi. Ilıcalı, Altaylı'nın onayı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiyi şöyle aktardı:

"Kara, hava ve deniz yollarının bütçe verileri birlikte geliyor. 'Tutarsız' dedikleri bakanlık tablosu hepsinin yekünü."

Utanmazlıkta adeta çığır açan Prof. Dr. Uğur Emek, ortaya attığı yalanın doğrusunu dinlemesine rağmen, özür dileyeceği yere kendince elşetirilerine devam etti.

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