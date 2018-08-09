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Bakanlık resmen duyurdu! Yeni ekonomi modeli yarın açıklanıyor

Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Bakan Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağını kaydetti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
Bakanlık resmen duyurdu! Yeni ekonomi modeli yarın açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta vadeli plan ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçevenin yarın Bakan Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Açıklamanın tam metni şöyle.

"Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. Bu kapsamda dün Bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.


Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin %3-%4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise %4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir.

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir.

Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları %100’lerin altına indirilecektir. 2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının %100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının %104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak %2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız
olacaktır.

Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır.

Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.

Gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeve yarın Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
  1. Yeni ekonomi modeli
  2. hazine ve maliye bakanlığı
  3. Berat Albayrak
  4. yarın açıklanacak

YORUM YAZ

  • akayakay1 sa önce
    ülke şu anada dolar bazında küçülüyor ne büyümesi
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ45 dk önce
    Ekonomiye dışardaki şeytanlardan yoğun bi saldırı olduğu kesin. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat zayıf bi ağaca tekme vurduğunuz zaman sallanır. Bunlar bugünde yarında bu şeytanlıklarını yapacaklar, aksi bişey beklemek ahmaklık olur. Bizim yapacağımız iş ise ne olursa olsun üretim yapmak. Yoksa almadan vermek sadece ALLAH a mahsustur. Para dağıtarak ekonomiyi düzeltemessiniz
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL1 sa önce
    "Servet gündüz" dünya siyasetinden ve ekonomisinden anlamadigin belli senin..dünyada neler cevriliyor..sen ya üc maymunu oynuyorsun yada aklin almiyor bu isleri..EVET ekonomimiz büyüyor ama sana anlatsam bile anlamazsin..millet acindan ölüyooooo dimi..???
  • OYALAN BAKALIMOYALAN BAKALIM1 sa önce
    ***"DÜNYAYI EZEN SÖMÜRÜ CANAVARININ BEYNİ SİYONİZM, KALBİ HAÇLI AVRUPA, SAĞ KOLU AMERİKA, SOL KOLU RUSYA’DIR." Prof. Dr. Necmettİn ERBAKAN’DAN altın sözlerBUNU HALA ANLAYAMAYAN GLOBAL DÜNYA GERÇEKLERİ DEYİP DURAN AHMAK MÜSLÜMANLAR BÖYLE VAADLERLE OYALANIP DURUN BAKALIM NEREYE KADAR
  • Yusuf DumanYusuf Duman55 dk önce
    Nafile , ülke iflas ediyor bunlar saltanat , insaat devam. Dolara cevirdim tüm birikimimi. Geçmis olsun , çok geç oldu. Batan batsin.
  • akayakay1 sa önce
    ülke şu anada dolar bazında küçülüyor ne büyümesi
  • UykucuUykucu1 sa önce
    Memleketin butun imkanlari yalnizca insaatcilerin emrine amede edildi. Tarim ve sanayi hic onemsenmedi. Kamuda israf ve luks harcamalar devam etti. Bunlarin finansmani icin dolayli/ dolaysiz vergiler artirildi.Netice; enflasyon %16, devaluasyon %40, faiz %28.
  • Servet gündüzServet gündüz2 sa önce
    yeni ekonomi modeli derken? batırdınız ülkeyi batırdınız dolar olmuş 5.40 euro olmuş 6.20 neresi büyüme tl değer kaybediyor sürekli halen büyümeden bahsediyorsunuz ;)
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