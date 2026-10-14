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Aktüel Bakanlık harekete geçti! Zorunlu Hamburger, döner ve köfte kararı!
Aktüel

Bakanlık harekete geçti! Zorunlu Hamburger, döner ve köfte kararı!

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Bakanlık harekete geçti! Zorunlu Hamburger, döner ve köfte kararı!

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine harekete geçti. Yeni düzenlemeyle hamburger, döner ve köfte gibi ürünlerdeki et miktarı açıkça belirtilecek, tüketiciler sipariş verdikleri ürünün gramajını önceden öğrenebilecek.

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisine yer verildiği, bazı ürünlerde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu belirtildi.

 

ZORUNLU OLACAK

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan tüketime hazır kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde yer almasına yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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