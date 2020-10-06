Bakanlık duyurdu! Hainlerin ini yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.