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Aktüel Bakanlık duyurdu! Hainlerin ini yerle bir edildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu! Hainlerin ini yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:48:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.

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