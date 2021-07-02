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Bakanlık duyurdu! EK ödeme müjdesi
Ekonomi Bakanlık duyurdu! EK ödeme müjdesi
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! EK ödeme müjdesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisinde önemli rol üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:02:00 -
Bakanlık duyurdu! EK ödeme müjdesi

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

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