Bakanlık duyurdu! 3 terörist daha itlaf edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.